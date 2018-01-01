Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии

Победа над террористической организацией «Исламское государство» далась непросто. Но серия успешных операций ВКС РФ и САА не оставила радикалам шансов на переустройство арабской республики.

Минувший год оказался переломным для конфликта в Сирии. При поддержке воздушно-космических сил России войска арабской республики добились победы над террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). ИА «Политика Сегодня» вспоминала основные этапы кампании, которая привела к разгрому могущественной исламистской группировки, что некогда держала под контролем значительные территории Сирии и Ирака.

Битва за Пальмиру

В конце 2016 года террористы ИГ прорвали линию обороны САА на востоке провинции Хомс. Не менее пяти тысяч боевиков смогли снова установить контроль над городом Пальмира и отбросить армию вглубь региона к базе T-4 близ города Тияс. Требовались решительные меры, чтобы остановить радикалов. Под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и при личном контроле главы Минобороны РФ Сергея Шойгу был разработан план освобождения древнего города.

Военное руководство решило действовать широким фронтом с последующей зачисткой стратегических высот. В штаб сирийский сил направили российских военных советников, которые обучали и консультировали генералов армии Асада. Сформированный специалистами 5-й штурмовой корпус САА сыграл ключевую роль в освобождении Пальмиры от террористов. Контрнаступление на позиции ИГ шло несколько месяцев. 2 марта 2017 года Пальмира вновь перешла под контроль Дамаска благодаря слаженным действиям спецподразделений «Сила Тигра», «Щит» и «Охотники на ИГ». В апреле и мае САА при поддержке ВКС РФ выбила боевиков с нефтяных полей, лишив радикалов существенной статьи доходов.

Освобождение провинции Алеппо

После того, как правительственные силы освободили город от террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), встал вопрос о зачистке всей провинции. К началу 2017 года боевики ИГ удерживали значительные территории на севере республики. Благодаря операции турецкий вооруженных сил «Щит Евфрата» боевиков удалось отрезать от сирийско-турецкой границы. Вновь применяя хорошо зарекомендовавшую себя тактику наступления широким фронтом, сирийская армия выбила игиловцев из города Дейр Хафир к востоку от Алеппо. Взломав оборону ИГ в районе Аль-Баб при поддержке ВКС РФ, армия вышла к западному берегу реки Евфрат.

Битва за Акербат

Угроза для Пальмиры и нефтяных месторождений региона сохранялась еще долгое время. Террористы совершали вылазки на позиции САА с севера провинции Хомс. Новым центром боевиков стал город Акербат, расположенный близ границы с провинцией Хама. Туда ИГ перебрасывало подкрепления из осаждаемой курдами Ракки. Стекались в район Акербата и остатки разгромленной мосульской группировки из соседнего Ирака.

Террористы располагали большим количеством американского оружия и использовали беспилотники, пытаясь разрушить топливную инфраструктуру. Для ликвидации акербатской группировки сил ВКС РФ оказалось недостаточно. Под руководством генерал-майора Сергея Суровикина в дело вступили ВМФ РФ, которые нанесли удары по плацдарму ракетами «Калибр». Правительственные силы смогли начать наступательную операцию только к лету 2017 годы. САА сумели отрезать боевиков от основных сил в районе Акербата. Так значительная группировка террористов оказалась в «котле». К началу сентября сирийской армии удалось подавить и этот очаг сопротивления.

Битва за Ракку

Тем временем международная коалиция во главе с США и курдский альянс «Сирийские демократические силы» вели боевые действия на восточном берегу Евфрата. Союзники осаждали столицу непризнанного халифата – город Ракка – пять месяцев. За это время авиация международной коалиции буквально сравняла город с землей. После зачистки провинции курдские отряды под началом США выдвинулись к расположенному восточнее городу Дейр эз-Зор и смогли занять ключевые нефтяные месторождения в соседнем регионе.

Освобождение Дейр эз-Зора

Город находился в полной блокаде террористов ИГ с 2014 года. К сентябрю 2017 года ключевую авиабазу в окрестностях административного центра продолжала удерживать республиканская гвардия сирийской армии под руководством генерал-майора Иссама Захреддина. Снабжение и помощь мирным жителям Дамаск доставлял в основном по воздуху. Освобождения Акербата и города Ас-Сухна к западу от Дейр эз-Зор позволило сирийской армии направить силы для блокированного города. После массированного удара крылатыми ракетами «Калибр» с борта фрегата «Адмирал Эссен» 8 сентября 2017 года правительственные силы САА начали наступление с целью прорвать блокаду. Это удалось сделать уже на следующий день. К ноябрю город перешел под контроль регулярной армии.

Победа над ИГ

Зачистка Дейр эз-Зора от игиловцев заняла почти три месяца. За это время армия захватила несколько других стратегических позиций. В частности, города Маядин и Абу-Кемаль, которые оставались форпостами террористов. К 6 декабря боевики потерпели полное поражение и потеряли все свои территории. В этот день Сергей Шойгу доложил президенту России о полном разгроме «Исламского государства» на западном и восточном берегах Евфрата. Как заявил Владимир Путин, отдельные очаги сопротивления террористов еще могут оставаться, но основная работа на территории САР завершена.

11 декабря Путин лично посетил авиабазу российской группировки в Латакии, где встретился с президентом Башаром Асадом, а также отдал приказ министру обороны о выводе значительной части российских войск. Путин заявил, что за два года ВКС РФ и сирийская армия разгромили наиболее боеспособную группировку международного терроризма. Российский лидер подчеркнул, что теперь в республике созданы все условия для начала политического процесса.