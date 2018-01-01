Численность российской армии с 1 января сократилась почти на 300 человек

Численность российской армии с 1 января 2018 года сократилась на 293 человека.

Указ об уменьшении штатной численности Вооруженных Сил РФ подписал в ноябре президент РФ Владимир Путин. Количество военнослужащих составляет 1 903 051 человек. Это кадровые военные и гражданский персонал, выполняющий в основном вспомогательные функции.

В сентябре 2017 года международная компания Global Firepower опубликовала рейтинг самых мощных армий мира, при составлении которого учитываются более 50 показателей. В списке из 133 стран Россия занимает второе место, после США. По количеству танков, самоходной артиллерии и реактивных установок у РФ - первое место.