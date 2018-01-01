Четыре человека пострадали от взрыва самодельной бомбы в Турине

Взрыв прогремел сразу после полуночи. Инцидент произошел в пригороде Фальчера.

Среди пострадавших семнадцатилетний марокканец, двое пожилых итальянцев и 45-летняя женщина марокканского происхождения. Об этом пишет итальянское издание Ansa.

Взрывом были повреждены четыре автомобиля, припаркованные неподалеку, и разбиты окна соседних домов. На место оперативно прибыли полицейские, пожарные и врачи. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, сейчас они находятся в больнице. По предварительным данным, пострадавшие поправятся в течение двух недель.

Полиция Турина при обследовании места происшествия обнаружили еще 12 самодельных бомб и два снаряда. Проводится расследование.