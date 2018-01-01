Повысились цены за проезд в петербургском метро

Изменения вступили в силу с 1 января. Стоимость жетонов и 90-минутного проездного не изменилась.

Жетоны по-прежнему стоят 45 рублей. А стоимость проездного билета на 90 минут немного снизилась — на пять рублей. Однако именной льготный билет повысился на 31 рубль и теперь стоит 545 рублей. Остальные цены не изменились.

Ранее председатель городского комитета финансов Администрации Санкт-Петербурга Алексей Корабельников обещал оставить стоимость проезда в общественном транспорте на прежнем уровне — обычно с начала года цены увеличиваются. Для их удержания транспортным предприятиям было выделено 38 миллиардов рублей из местного бюджета. Из них более 18 миллиардов рублей получил городской метрополитен.