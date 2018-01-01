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14:10   1 Января 2018
Весь мир
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Американская редакция журнала Forbes составила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов по итогам ушедшего года. Во главе топ-листа рэпер Шон Комбс, он же — Pdiddy. Рэпер заработал 130 миллионов долларов.

На втором месте — супруга Jay-Z 36-летняя Бейонсе. В 2017 году ее доход составил 105 миллионов долларов. В тройку лидеров попал еще один рэпер — канадец Дрейк. Он начитал рэп на 94 миллиона долларов.

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Четвертый тоже из Канады. Это автор текстов The Weekend, уступивший своему земляку Дрейку всего два миллиона долларов — 92. 

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

За вышеназванными следуют группы Coldplay  и Guns N' Roses, заработавшие по 88 и 84 миллиона соответственно. 

Автор: Вячеслав Каширин
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