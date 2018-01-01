Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Американская редакция журнала Forbes составила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов по итогам ушедшего года. Во главе топ-листа рэпер Шон Комбс, он же — Pdiddy. Рэпер заработал 130 миллионов долларов.

На втором месте — супруга Jay-Z 36-летняя Бейонсе. В 2017 году ее доход составил 105 миллионов долларов. В тройку лидеров попал еще один рэпер — канадец Дрейк. Он начитал рэп на 94 миллиона долларов.

Четвертый тоже из Канады. Это автор текстов The Weekend, уступивший своему земляку Дрейку всего два миллиона долларов — 92.

За вышеназванными следуют группы Coldplay и Guns N' Roses, заработавшие по 88 и 84 миллиона соответственно.