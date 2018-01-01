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13:44   1 Января 2018
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Крымский депутат оценил новогоднее обращение Порошенко к украинцам

Депутат Думы от Республики Крым прокомментировал поздравление украинского президента.

Политик Руслан Бальбек считает, что продолжать верить Петру Порошенко могут «только сумасшедшие». Об этом сообщает RT.

В своей речи украинский лидер также назвал жителей Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска «братьями и сестрами» Украины и назвал «оптимизм и веру в бога» главными ресурсами граждан. Бальбек с сарказмом отметил, что с такой властью никакой оптимизм не поможет, добавив, что даже в сложившейся ситуации люди стойко сохраняют оптимизм. Что касается поздравления жителей полуострова, то он назвал это заигрыванием, учитывая «отторжение украинского населения от своих лидеров».

В целом, собеседник телеканала оценил слова Порошенко как «яд в блестящей обертке» и назвал его «хладнокровным убийцей собственного народа».

Автор: Александра Гегельская
#россия #порошенко #украина #крым
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