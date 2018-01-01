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13:52   1 Января 2018
Россия
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Путин в программе «Время» заявил, что не любит быть в телеэфире и гримироваться

Путин в программе «Время» заявил, что не любит быть в телеэфире и гримироваться

Президент РФ Владимир Путин принял участие в юбилейном выпуске программы «Время» , которой 1 января исполнилось 50 лет.

Отвечая на вопросы ведущих, Путин признался, что еще до работы на посту главы государства привык к постоянному наблюдению. Однако не любит находиться перед телекамерами.

Президент РФ рассказал, что в новостях по ТВ стал появляться, еще работая в Петербурге. Затем - чаще, когда в Москве возглавил ФСБ.

«По каким-то текущим конкретным вопросам какая-то информация от меня исходила, но я вообще не очень это… любил. Да и не могу сказать, что сейчас очень люблю», — признался Владимир Путин. 

При этом он сообщил, ему не пришлось отказываться от каких-либо привычек из-за того, что журналисты стали всегда его сопровождать. Путин отметил, что его работа и жизнь всегда на виду, но и до того, как стать президентом он старался вести себя так, как будто за ним постоянно наблюдают. Поэтому, возглавив государство, кардинально что-то менять не пришлось.

Владимир Путин признался, что больше всего при работе перед камерами не любит грим. По его словам, необходимость гримироваться вызывает в нем «внутренний протест» и «неприятие». 

Также президент РФ поделился мечтой с журналистами. По его словам, ему очень хочется услышать в новостях и аналитических передачах то, что руководство страны добилось в существующих условиях максимального результата при достижении поставленных целей.   

«Вот это было бы очень важным… И я бы очень много отдал за то, чтобы так оно и было», — сказал Путин.

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #общество #первый канал #время
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