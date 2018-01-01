Рубль станет независимым от цен на нефть — Минфин

Министерство финансов России рассчитывает получить в 2018 году больше дополнительных нефтегазовых доходов. Прирост доходов стал возможным после введения с начала года нового бюджетного правила.

Как пояснили в ведомстве, уровень изъятия дополнительных доходов от продажи нефти и газа увеличится почти в два раза — до 70%. Вырученные средства будут использоваться для покупки валюты на свободном рынке.

В итоге, как уверены в ведомстве, новое бюджетное правило будет содействовать укреплению рубля — росту независимости его курса от колебаний цен на нефть.