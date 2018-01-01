Болгария впервые возглавила Совет ЕС

Болгария возглавила Совет Европейского Союза с 1 января 2018 года. В июле ее сменит Австрия.

Болгария будет ответственна за повестку дня Совета ЕС на всех уровнях. Страна председательствует под собственным девизом страны: «В единстве сила». Об этом пишет РИА Новости.

Самым сложным, по мнению экспертов, станет обеспечение единства всех членов ЕС Болгарии. На данный момент их мнения по ряду ключевых вопросов расходятся. В частности, по вопросам миграционной политики и верховенства права в Польше.

В июле этого года страну на данном посту сменит Австрия. Напомним, что Болгария среди других европейских стран имеет достаточной небольшой политический вес и последнее место среди государств-членов по уровню ВВП на душу населения.