С 1 января перестал существовать Резервный фонд РФ

С начала 2018 года перестал существовать Резервный фонд РФ в связи с его присоединением к Фонду национального благосостояния (ФНБ).

По новым нормам Бюджетного кодекса, теперь все дополнительные нефтегазовые доходы будут поступать в ФНБ.

По данным РИА Новости, в 2018 году в ФНБ поступит валюта на 829,2 млрд рублей - ее купил Минфин на рынке в прошлом году. Ранее глава ведомства Антон Силуанов сообщал, что размер ФНБ на начало января 2018 года составит 3,7 триллиона рублей, в 2,3 триллиона оценивается размер свободных остатков, не вложенных в активы. Из ФНБ будут финансировать дефицит бюджета в случае резкого падения доходов, а также софинансировать добровольные пенсионные накопления.

Резервный фонд и ФНБ были образованы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда. Из Резервного фонда финансировался дефицит бюджета, а ФНБ предполагалось использовать как механизм пенсионного обеспечения и финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов.