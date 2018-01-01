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13:05   1 Января 2018
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Увеличилось число жертв столкновений в Иране

Увеличилось число жертв столкновений в Иране

Минимум четыре человека погибли, несколько пострадали в ходе протестных акций в двух городах на юго-западе Ирана.

Местные СМИ со ссылкой на заявление члена парламента страны сообщает, что в городе Изе в перестрелки погибли двое. Пока не установлено, кто открыл огонь - протестующие или правоохранители. 

Агентство AFP сообщает о двух погибших в городе Доруд, где захваченная манифестантами пожарная машина упала на мужчину и подростка. Ранее сообщалось о том, что в Доруде 30 декабря погибли также два человека.

Массовые акции социального протеста начались в крупных городах Ирана с 28 декабря. Ранее протестующих поддержало руководство США, заявив, что народ имеет право на мирное выражение своего мнения. Президент США Дональд Трамп осудил решение властей Ирана ограничить доступ в интернет. 

 

 

Автор: Мария Владимирова
#иран #общество #весь мир #акции протеста
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