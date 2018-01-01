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13:08   1 Января 2018
Весь мир
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Украинцы с иронией отнеслись к новогодней речи Порошенко

Украинцы с иронией отнеслись к новогодней речи Порошенко

В своем обращении он рассказала о «главных ресурсах украинцев». В соцсетях это активно обсуждают.

Украинский лидер Петр Порошенко назвал оптимизм и веру в страну главными ресурсами. Украинцы с иронией отнеслись к его словам и намекнули президенту, что «оптимизмом сыт не будешь». Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Глава государства пообещал создать адекватные политические условия для роста экономики. При этом он назвал оптимизм и веру в бога основным ресурсом Украины. В соцсетях ему напомнили, что многие граждане покидают страну в поисках работы и нормального заработка. 

«Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы  — наши главные ресурсы. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас»,  — сказал Порошенко гражданам в новогоднюю ночь.

Некоторые пользователи пишут, что вера народа киевской власти иссякла из-за проамериканской позиции и явного «насаждения» национализма. Кто-то откровенно смеется над словами президента, отмечая, что неплохо было бы подкрепить их материально. Основные претензии украинцев связаны с трудовой миграцией, неустойчивым экономическим положением в стране и ведомой Киевом политикой.

«Половина в России живет и работает», — пишет Blue Ancor.

«Вот тут Порошенко прав: оптимизм — это единственное что осталось у населения Украины. Все остальное уже отняли, — отмечает Olive. 

«Невеселая перспектива — молиться и работать, на рабство похоже»,  — подытожила Мария Волкова

Автор: Александра Гегельская
#порошенко #украина #соцсети
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