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13:12   1 Января 2018
Россия
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Сгоревшую в Южно-Сахалинске новогоднюю елку заменят на новую

Сгоревшую в Южно-Сахалинске новогоднюю елку заменят на новую

В центре Южно-Сахалинска, где сгорела новогодняя ель, будет установлено новое праздничное дерево. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Новогодняя 25-метровая искусственная ель на площади Ленина в Южно-Сахалинске загорелась в ночь на 1 января. Причины возгорания пока устанавливаются. По одной из версий, причиной стало несоблюдение техники безопасности при запуске петард.

Сгоревшую конструкцию заменят 12-метровой искусственной елью, которую администрация приобрела для городского парка.

По словам директора городского парка культуры и отдыха Виктора Калюжного, дерево установят в течение суток.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #пожар #общество #южно-сахалинск #елка
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