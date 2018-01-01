Сгоревшую в Южно-Сахалинске новогоднюю елку заменят на новую

В центре Южно-Сахалинска, где сгорела новогодняя ель, будет установлено новое праздничное дерево. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Новогодняя 25-метровая искусственная ель на площади Ленина в Южно-Сахалинске загорелась в ночь на 1 января. Причины возгорания пока устанавливаются. По одной из версий, причиной стало несоблюдение техники безопасности при запуске петард.

Сгоревшую конструкцию заменят 12-метровой искусственной елью, которую администрация приобрела для городского парка.

По словам директора городского парка культуры и отдыха Виктора Калюжного, дерево установят в течение суток.