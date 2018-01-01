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12:37   1 Января 2018
Россия
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Автоэксперты составили рейтинг самых популярных в России машин

Автоэксперты составили рейтинг самых популярных в России машин

Автоэксперты составили рейтинг самых популярных новинок на российском рынке. Список создан по итогам 2017 года.

Лидером рейтинга стала отечественная Lada Vesta SW Cross — эта модель стала самым востребованным автомобилей минувшего года. На второй строчке в топ-5 расположился южнокорейский бренд Hyundai Solaris. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Тройку лидеров замыкает еще один корейский производитель Kia Rio. Отмечается, что данная модель имеет идеальное соотношение цены и качества. Следом расположился внедорожник Mazda CX-9, который появился на российском авторынке только осенью, но уже приобрел популярность у российского потребителя. Пятое место рейтинга занимает кроссовер Honda CR-V. 

Автор: Александра Гегельская
#рф #рейтинг #авторынок #популярные модели
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