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12:10   1 Января 2018
Весь мир
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Израильские силовики за ночь задержали 26 подозреваемых в терроризме

Израильские силовики за ночь задержали 26 подозреваемых в терроризме

Военные, полиция, сотрудники погранслужбы и службы безопасности в новогоднюю ночь задержали на Западном берегу Иордана 26 человек, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщил Двадцатый израильский телеканал.

Ранее тот же телеканал, со ссылкой на правоохранителей, заявил о задержали 12 человек, подозреваемых в участии в беспорядках на западном берегу Иордана. По данным канала, задержанные бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в израильских военных.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#терроризм #израиль #общество #весь мир
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