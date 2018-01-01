Лавров заявил о высоком уровне политического диалога РФ и Чехии

России и Чехии удалось сохранить высокий уровень политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

Об этом говорится в телеграмме министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, направленной в МИД Чехии в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между странами. В тексте отмечается, что в непростые для международных отношений времена Москве и Праге совместными усилиями удалось сохранить высокий уровень политического диалога, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Это подтвердилось в итогах официального визита президента Чехии Милоша Земана в Россию в ноябре 2017 года. Результаты поездки в МИД РФ назвали убедительными и содержательными.

Сергей Лавров выразил уверенность, что положительный опыт двустороннего сотрудничества скажется положительно на дальнейшем развитии двусторонних отношений.