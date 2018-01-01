Коктейли Молотова, инфоблокада, Запад? Что происходит в Иране

Молодежь исламской республики запасается бутылками с зажигательной смесью. Власти призывают к мирным протестам. Эксперты призывают не спешить с выводами.

Парламент Ирана начинает новый год с экстренного заседания из-за волны протестов, захлестнувших страну. Накануне председатель комиссии по нацбезопасности и внешней политике меджлиса Камаль Дехкан Фирузабади объявил, что депутаты соберутся вечером 1 января и обсудят «пути предотвращения подобных инцидентов».

Иранцы протестуют уже четвертый день. Причины - высокий уровень безработицы среди молодежи и, по мнению демонстрантов, слишком низкая динамика положительных изменений в жизни. Несмотря на позитивное отношение молодых людей к ядерному соглашению с США и последующей отмене санкций, сегодняшний уровень цен и коррупции в Иране спровоцировал переход протеста из умов на улицы. В четверг прошли манифестации в городе Мешхед.

После беспорядки начались и в других городах. Без жертв не обошлось. В субботу в ходе столкновений в городе Доруд погибли двое манифестантов. Власти исламской республики возложили вину за случившееся на «иностранных агентов». Протестующие обвинили стражей порядка. СМИ сообщают о сотнях задержанных.

«Полиция и службы безопасности не стреляли. Мы нашли доказательства тому, что это были враги революции: группы тафкири (так называемых «неверных» мусульман – прим. ред.) и иностранные агенты», - цитирует Reuters замгубернатора провинции Лорестан Хабибуллу Ходжастехпура.

Президент Ирана Хасан Рухани обратился к нации в канун нового года. На заседании правительства он напомнил о конституционном праве граждан критиковать власти, однако, по словам иранского лидера, критика не имеет ничего общего с насилием и порчей общественного имущества. Рухани подчеркнул, что недопустимо создавать в стране атмосферу, которая вызывала бы у людей опасения за свою безопасность.

#Tabriz also joined the anti-government rallies. but were confronted by anti riot forces. pic.twitter.com/8Z2d1jPnb2 — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) December 31, 2017

Из-за эскалации протестов власти заблокировали доступ к мессенджеру Telegram после отказа администрации закрыть ряд каналов. Основатель мессенджера Павел Дуров все же пошел на определенные уступки. Компания закрыла одно из сообществ после призывов готовить коктейли Молотова против полиции.

«Приостановлен из-за правила «никаких призывов к насилию». Будьте аккуратны, есть черта, которую лучше не переступать», - написал Дуров.

Агентство Associated Press сообщило о блокировке соцсети Instagram, где также подогревались протесты.

Ситуацию в Иране в своем Twitter прокомментировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер поддержал митингующих и не упустил возможности еще раз упрекнуть руководство Ирана в финансировании терроризма. Ранее Вашингтон неоднократно обвинял Тегеран в поддержке исламистских группировок на Ближнем Востоке.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

«Многие сообщения о мирных протестах иранских граждан подпитывались коррупцией режима и его разбазариванием богатства страны для финансирования терроризма за рубежом. Иранское правительство должно уважать права своих людей, в том числе, и право на самовыражение. Мир смотрит!».

Эксперт по Ближнему Востоку Юрий Мавашев в комментарии ИА «Политика Сегодня» отметил, что за несколько часов до начала протестов первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири объявил о намерении построить новый участок железной дороги Мешхед-Захедан, которая соединит страны Центральной Азии с побережьем Индийского океана. Собеседник агентства полагает, что это противоречит интересам США.

«Создается впечатление, что массовые протестные выступления уже затрагивают все крупные города: Тегеран, Мешхед, Хамадан, Исфахан, Керманшах, Кум и другие. Вызывает большие сомнения их спонтанный характер, если говорить о непростых экономических условиях, в которых живут люди. Это лишь внешняя сторона проблемы, которая давно ни для кого не секрет. Более того, странно то, что президент Хасан Рухани считается одним из самых либеральных политиков с момента исламской революции в стране и, несмотря на это, наблюдается разрастание протестной волны. Значит дело явно в чем-то другом», - рассуждает Мавашев.

Комментируя заявления Трампа, который поддержал протестующих в желании перемен, эксперт заметил, что вмешательство Запада в жизнь других стран неоднократно приносили хаос и разобщенность. Примером тому служит ситуация в Ливии, где США и их союзники свергли Муаммара Каддафи. Североафриканское государство не может оправиться от потрясений гражданской войны и по сей день. Спустя семь лет после смерти своего лидера Ливия фактически раздроблена на несколько территорий, которые контролируют разные группировки.

Эксперт не спешит с выводами о «народном» или однозначно «прозападном» характере протестов в Иране, однако обращает внимание, что в последние годы США противились разрастающемуся влиянию шиитской республики на Ближнем Востоке.