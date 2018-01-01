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11:31   1 Января 2018
Весь мир
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Российские физики создали уникальный генератор для коллайдеров

Российские физики создали уникальный генератор для коллайдеров

Российские ученые создали уникальный генератор для коллайдеров. Сейчас проходят испытания прибора.

Разработкой и созданием занимались специалисты Института ядерной физики. Мощный генератор (клистрон) не имеет аналогов в России. Об этом рассказал РИА Новости заместитель директора исследовательского института Евгений Левичев.

Клистрон, по сути, является высокочастотным генератором и важнейшей частью системы ускорения частиц в коллайдере. По словам собеседника агентства, исследования проходят в рамках масштабной программы по созданию в Новосибирске «меганаучного» проекта — электрон-позитронного коллайдера.

Отмечается, что ранее подобное оборудование закупалось в Японии или Западной Европе. Сейчас это стало возможным и в России. В настоящее время такой мощный клистрон собран и частично испытан.

Автор: Александра Гегельская
#россия #ученые #коллайдер #генератор
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