Российские физики создали уникальный генератор для коллайдеров

Российские ученые создали уникальный генератор для коллайдеров. Сейчас проходят испытания прибора.

Разработкой и созданием занимались специалисты Института ядерной физики. Мощный генератор (клистрон) не имеет аналогов в России. Об этом рассказал РИА Новости заместитель директора исследовательского института Евгений Левичев.

Клистрон, по сути, является высокочастотным генератором и важнейшей частью системы ускорения частиц в коллайдере. По словам собеседника агентства, исследования проходят в рамках масштабной программы по созданию в Новосибирске «меганаучного» проекта — электрон-позитронного коллайдера.

Отмечается, что ранее подобное оборудование закупалось в Японии или Западной Европе. Сейчас это стало возможным и в России. В настоящее время такой мощный клистрон собран и частично испытан.