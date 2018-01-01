Цены на бензин и дизельное топливо в России увеличились

С 1 января в России выросли ставки акцизов на бензин и дизельное топливо.

Ранее были приняты соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ, с 1 января 2018 года они вступили в силу. Ставка акцизов на бензин пятого класса выросла на 10,7% до 11,213 тыс.рублей за тонну. С начала июля она вырастет до 11, 892 тыс. рублей. Предусматривается повышение с 1 января 2019 года до 12,314 тыс. рублей, а с начала 2020 года - до 12, 752 тыс.рублей.

Также с 1 января 2018 года на 12,7% увеличилась ставка на дизельное топливо - до 7,665 тыс. рублей. Второй этап повышения произойдет с 1 июля - до 8,258 тыс.рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что повышение акцизов на бензин и дизель обеспечит 40 млрд руб. дополнительных доходов в бюджет. Их планируется направить на улучшение инфраструктуры для автомобилистов.