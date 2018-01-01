Британский миллионер и его родные погибли при крушении самолета в Австралии

В числе шестерых погибших при крушении одномоторного самолета DHC-2 Beaver в Австралии оказался исполнительный директор крупнейшей кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники.

Авиакатастрофа произошла накануне днем. Самолет DHC-2 Beaver авиакомпании Sydney Seaplanes упал в реку Хоксбери. Воздушное судно, на борту которого находились пять пассажиров и пилот, направлялось в Сидней.

Гибель Ричарда Казинса подтвердили в компании. Глава совета директоров Пол Уолш выразил соболезнования в связи с трагедией, заявив, что все «глубоко шокированы и опечалены этой ужасной новостью».

Compass Group — самая крупная в мире компания в области корпоративного питания. Она поставляет питание на предприятия, в учебные заведения, больницы, тюрьмы в 50 странах мира.