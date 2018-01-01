Суперлуние: в ночь с 1 на 2 января Луна приблизится максимально близко к Земле

В ночь с 1 на 2 января не небе можно будет наблюдать суперлуние - явление, когда полнолуние совпадает с проходом луны через наиболее близкую к Земле точку орбиты.

Как сообщили в Московском планетарии, Луна приблизится к Земле в 00.56 по московскому времени на очень близкое расстояние - на 365 тысяч километров, полнолуние случится в 5.25 по московскому времени. В полночь луна будет находиться на небе высоко над созвездием Ориона, в Близнецах. Подчеркивается, что в полной мере ее можно будет наблюдать только при безоблачной погоде.

Впрочем, сами астрономы считают, что это явление переоценивают. Так, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ Владимир Сурдин отмечает, что разницу в размерах Луны сложно оценить без специальных астрономических приборов.

Следующее суперлуние произойдет также в январе - 31 января 2018 года, оно совпадёт с полным затмением Луны.