Сборная РФ, проиграв шведам, сыграет с США в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею
Молодежная сборная РФ в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею проиграла сборной Швеции со счетам 3:4.
Шайбы у россиян забросили Дмитрий Соколов, Клим Костин и Алексей Полодян.
1:1 - Дмитрий Соколов ????#RUSSWE #U20 pic.twitter.com/6G0evxjdp7— Хоккей России (@russiahockey) January 1, 2018
2:2 - Клим Костин ????#RUSSWE #U20 pic.twitter.com/Z01PmqiLiS— Хоккей России (@russiahockey) January 1, 2018
3:3 - Алексей Полодян ????#RUSSWE #U20 pic.twitter.com/4qigsfBBGb— Хоккей России (@russiahockey) January 1, 2018
Таким образом, россияне заняли третье место в группе и в четвертьфинале встретятся со сборной США. Игра состоится 3 января.
После игры Алексей Полодян признался, что команда расстроена проигрышем, так как приезжали за победой. Он добавил, что россиянам без разницы, с чем играть в четвертьфинале, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
В других четвертьфинальных матчах чехи сыграют с финнами, канадцы — со швейцарцами, а шведы — со словаками. Полуфиналы пройдут 5 января, а финал — 6 января. Молодежный чемпиона мира проходит в американском Баффало.