Сборная РФ, проиграв шведам, сыграет с США в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная РФ в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею проиграла сборной Швеции со счетам 3:4.

Шайбы у россиян забросили Дмитрий Соколов, Клим Костин и Алексей Полодян.

Таким образом, россияне заняли третье место в группе и в четвертьфинале встретятся со сборной США. Игра состоится 3 января.

После игры Алексей Полодян признался, что команда расстроена проигрышем, так как приезжали за победой. Он добавил, что россиянам без разницы, с чем играть в четвертьфинале, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В других четвертьфинальных матчах чехи сыграют с финнами, канадцы — со швейцарцами, а шведы — со словаками. Полуфиналы пройдут 5 января, а финал — 6 января. Молодежный чемпиона мира проходит в американском Баффало.