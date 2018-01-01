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Сборная РФ, проиграв шведам, сыграет с США в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею
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 Сборная РФ, проиграв шведам, сыграет с США в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею

Сборная РФ, проиграв шведам, сыграет с США в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею
10:26   1 Января 2018
Весь мир
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Сборная РФ, проиграв шведам, сыграет с США в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею

Сборная РФ, проиграв шведам, сыграет с США в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная РФ в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею проиграла сборной Швеции со счетам 3:4.

Шайбы у россиян забросили Дмитрий Соколов, Клим Костин и Алексей Полодян. 

 

 

 

Таким образом, россияне заняли третье место в группе и в четвертьфинале встретятся со сборной США. Игра состоится 3 января. 

После игры Алексей Полодян признался, что команда расстроена проигрышем, так как приезжали за победой. Он добавил, что россиянам без разницы, с чем играть в четвертьфинале, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В других четвертьфинальных матчах чехи сыграют с финнами, канадцы — со швейцарцами, а шведы — со словаками. Полуфиналы пройдут 5 января, а финал — 6 января. Молодежный чемпиона мира проходит в американском Баффало. 

 

Автор: Мария Владимирова
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