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Экс-дипломат КНДР сообщил требования Пхеньяна за похищенных японцев

Экс-дипломат КНДР сообщил требования Пхеньяна за похищенных японцев

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7:50   1 Января 2018
Весь мир
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Экс-дипломат КНДР сообщил требования Пхеньяна за похищенных японцев

Экс-дипломат КНДР сообщил требования Пхеньяна за похищенных японцев

КНДР хочет получить от Японии финпомощь в обмен на возвращение похищенных северокорейскими спецслужбами японцев. Об этом рассказал бывший вице-консул Северной Кореи в Великобритании Тхэ Ен Хо.

Бежавший в Южную Корею в августе 2016 года дипломат заявил, что Ким Чен Ын не будет предпринимать каких-либо действий до тех пор, пока Япония «не продемонстрирует ему полный денег мешок». По его словам, северокорейские спецслужбы отслеживают похищенных и их состояние, поскольку Пхеньян якобы пытается получить выгоду. При этом Тхэ Ен Хо отметил, что КНДР не может открыто предложить вернуть похищенных японцев в обмен на финансовые вливания в экономику Северной Кореи. 

Переговоры Токио и Пхеньяна о судьбе японских граждан, похищенных КНДР в 70-е и 80-е годы XX века, находятся в тупике. Всего японское правительство заявляет о 17 гражданах Японии, ставших жертвами похищений.

Автор: Олег Королев
#кндр #япония #похищение
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