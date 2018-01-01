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7:20   1 Января 2018
Весь мир
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Китай ввел в эксплуатацию вторую ветку российско-китайского нефтепровода

Китай ввел в эксплуатацию вторую ветку российско-китайского нефтепровода

Китайская сторона начала использование второй ветки российско-китайского нефтепровода «Мохэ-Дацин», сообщает Центральное телевидение КНР.

В ноябре минувшего года  Китайская национальная нефтегазовая корпорация закончила прокладку второй ветки нефтепровода «Мохэ-Дацин». Отмечалось, что таким образом китайская сторона выполнила условия договора по завершению строительства дополнительной ветки до 1 января 2018 года.

Телеканал сообщил, что ветка была успешно введена в эксплуатацию в первый день текущего года. Отмечается, что ежегодно Китай будет получать по нему до 15 миллионов тонн нефти. 

Поставки российской нефти в Китай по отводу от ВСТО «Сковородино-Мохэ» начались в 2011 году. Трубопровод начинается в Амурской области.

Автор: Олег Королев
#китай #нефтепровод #мохэ-дацин
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