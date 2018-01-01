Китай ввел в эксплуатацию вторую ветку российско-китайского нефтепровода

Китайская сторона начала использование второй ветки российско-китайского нефтепровода «Мохэ-Дацин», сообщает Центральное телевидение КНР.

В ноябре минувшего года Китайская национальная нефтегазовая корпорация закончила прокладку второй ветки нефтепровода «Мохэ-Дацин». Отмечалось, что таким образом китайская сторона выполнила условия договора по завершению строительства дополнительной ветки до 1 января 2018 года.

Телеканал сообщил, что ветка была успешно введена в эксплуатацию в первый день текущего года. Отмечается, что ежегодно Китай будет получать по нему до 15 миллионов тонн нефти.

Поставки российской нефти в Китай по отводу от ВСТО «Сковородино-Мохэ» начались в 2011 году. Трубопровод начинается в Амурской области.