Система tax free вступила в силу в РФ с 1 января 2018 года

Система такс-фри вступила в силу в Российской Федерации с 1 января 2018 года.

Благодаря tax free иностранный гражданин сможет вернуть 18% НДС при покупке какой-либо продукции в России. Об этом сообщила газета «Известия».

Правительство РФ таким образом рассчитывает на увеличение туристического потока в стране. Также могут увеличиться продажи дорогих товаров. Сумма покупки для возврата процентов должна составлять не менее 10 тысяч рублей. С подакцизных товаров налог возвращаться не будет.