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Власти США официально поддержали протестующих в Иране
Закон о телемедицине вступил в силу с 1 января

Закон о телемедицине вступил в силу с 1 января

 Система tax free вступила в силу в РФ с 1 января 2018 года

Система tax free вступила в силу в РФ с 1 января 2018 года
Пушков назвал обращение Порошенко к жителям Донбасса цинизмом

Пушков назвал обращение Порошенко к жителям Донбасса цинизмом

 Порошенко озвучил главные ресурсы граждан Украины

Порошенко озвучил главные ресурсы граждан Украины
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 Власти США официально поддержали протестующих в Иране

Власти США официально поддержали протестующих в Иране
7:00   1 Января 2018
Весь мир
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Власти США официально поддержали протестующих в Иране

Власти США официально поддержали протестующих в Иране

Власти США официально поддержали участников протестов в Иране. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Вашингтон поддерживает право иранского народа на мирное выражение мнения. Сандерс отметила, что голос иранцев должен быть услышан. Она подчеркнула, что призывает все стороны защищать  фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, направленных на цензуру.

Ранее американский постпред при ООН  Никки Хейли заявила, что протесты в Иране являются проверкой для властей страны. Также она высказалась в поддержку прав и свобод граждан Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал блокировку Instagram и Telegram в Иране на фоне протестов. Он также назвал Тегеран главным спонсором терроризма.

Автор: Олег Королев
#иран #белый дом #протесты
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