Запрет на производство алкогольных энергетиков вступил в силу в РФ с 1 января

В России с 1 января 2018 года введен запрет на производство и продажу алкогольных энергетических напитков.

В список запрещенных попали энергетики, в которых содержание этилового спирта составляет менее 15%. Исключение составят напитки, предназначенные для экспорта. Законопроект инициирован группой членов Совфеда в связи с массовым отравлением суррогатами алкоголя в 2016 году.

Ранее был подписан закон о повышении МРОТ и оклада для военных. С 1 января минимальный размер оплаты труда в России составит около 9,5 тысяч рублей. Зарплата для военнослужащих армии РФ поднимется в 1,04 раза.