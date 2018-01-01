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Закон о телемедицине вступил в силу с 1 января

Закон о телемедицине вступил в силу с 1 января

 Система tax free вступила в силу в РФ с 1 января 2018 года

Система tax free вступила в силу в РФ с 1 января 2018 года
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 Порошенко озвучил главные ресурсы граждан Украины

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6:50   1 Января 2018
Россия
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Запрет на производство алкогольных энергетиков вступил в силу в РФ с 1 января

Запрет на производство алкогольных энергетиков вступил в силу в РФ с 1 января

В России с 1 января 2018 года введен запрет на производство и продажу алкогольных энергетических напитков.

В список запрещенных попали энергетики, в которых содержание этилового спирта составляет менее 15%. Исключение составят напитки, предназначенные для экспорта. Законопроект инициирован группой членов Совфеда в связи с массовым отравлением суррогатами алкоголя в 2016 году.

Ранее был подписан закон о повышении МРОТ и оклада для военных. С 1 января минимальный размер оплаты труда в России составит около 9,5 тысяч рублей. Зарплата для военнослужащих армии РФ поднимется в 1,04 раза.

Автор: Павел Никифоров
#россия #алкоголь #энергетик
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