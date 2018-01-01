Пушков назвал обращение Порошенко к жителям Донбасса цинизмом

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина является домом жителей Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике обратил внимание на то, что после нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что Украина для них является домом. Пушков отметил, что данное заявление цинично и у него «нет границ».

Ранее украинский президент во время новогоднего видеопоздравления обратился к жителям Крыма и Донбасса, назвав их братьями и сестрами. Также он поздравил США, Канаду и ЕС. Также он рассказал, что достижениями Украины в минувшем году стали безвизовый режим и реформы.