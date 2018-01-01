Трамп не стал комментировать слова Ким Чен Ына про ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп не отреагировал на слова своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына по ядерному оружию.
Накануне американский лидер встретился с журналистами. На новогоднем вечере его спросили о последнем заявлении Ким Чен Ына. Посмотрим, ответил на это Трамп.
Глава КНДР заявил, что ядерная кнопка находится у него на столе. США не могут начать войну, поскольку у Пхеньяна есть ядерное оружие. Также Северная Корея планирует отправить своих спортсменов на Олимпиаду. Соревнования пройдут в феврале в Южной Корее.