Названа возможная причина возгорания новогодней елки в Южно-Сахалинске

Предварительной причиной возгорания новогодней елки в Южно-Сахалинске назвали запуск петарды. Об этом рассказали в в мэрии.

Как отмечается, комиссия по выявлению причин возгорания продолжает работать. По предварительной информации, одна из основных версий случившегося - несоблюдение техники безопасности при запуске петард.

В новогоднюю ночь на центральной площади города во время празднеств загорелась 25-метровая искусственная елка. По данным МЧС, пожарные прибыли через минуту, однако оставалось лишь металлический каркас. Мэрия создала спецкомиссию по расследованию инцидента.

По данным пресс-службы мэрии Южно-Сахалинска, сейчас на площади завершается демонтаж каркаса. На его месте в ближайшее время поставят 12-метровую ель, украшавшую городской парк.