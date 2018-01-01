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 СМИ: Король Иордании подвергся давлению США за позицию по Иерусалиму

СМИ: Король Иордании подвергся давлению США за позицию по Иерусалиму
6:00   1 Января 2018
Весь мир
57

СМИ: Король Иордании подвергся давлению США за позицию по Иерусалиму

СМИ: Король Иордании подвергся давлению США за позицию по Иерусалиму

Члены иорданского правительства и местные депутаты выразили единодушную поддержку королю Абдалле II. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как отмечается, парламентарии и министры пришли на заседание Национального собрания, прикрепив к пиджакам значки с портретом монарха. По данным телеканала, таким образом они поддержали короля, который подвергся сильному давлению со стороны США за позицию по Иерусалиму.

Ранее Абдалла II выступил в защиту статуса священного для трех монотеистических религий города и призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Позицию монарха также приветствовали участники массовых демонстраций, прошедших по всей стране.

Воскресная акция в поддержку Абдаллы II состоялась на фоне слухов о попытке госпереворота в Иордании. Отмечалось, что ее якобы предприняли принцы Али бен Хусейн,  Фейсал бен Хусейн и Талал бен Мухаммед, уволенные накануне в запас из вооруженных сил.

Автор: Олег Королев
#госпереворот #иордания #абдалла ii
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