Госдеп подтвердил гибель граждан США при авиакатастрофе в Коста-Рике

Во внешнеполитическом ведомстве США подтвердили гибель американских граждан в результате крушения самолета с 10 пассажирами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа.

Как отмечается, в ведомстве подтверждают, что ряд граждан США погибли в авиакатастрофе. При этом о числе погибших представитель Госдепа не сообщил.

В ведомстве отметили, что из уважения к семьям погибших госдепартамент не может предоставить дополнительные подробности. Подчеркивается, что американская сторона продолжает работать с авиационными властями Коста-Рики.

Ранее власти Коста-Рики сообщили, что на борту разбившегося в провинции Гуанакасте самолета находились десять граждан США и двое местных пилотов. В Госдепе заявляли, что проверяют данную информацию.