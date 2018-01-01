Конгрессмен США: Реальный сговор между РФ и Трампом давно бы известен

Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Рон Десантис уверен, что если бы между предвыборном штабом Трампа и Кремлем был бы сговор, то эти сведения давно попали бы в СМИ. Такое мнение он высказал Fox News.

Законодатель снова обратил внимание на то, что никаких связей предъявлено не было. По его словам, «источники» СМИ никогда не приходили в Конгресс или федеральные ведомства, чтобы дать показания.

Десантис уверен, что если бы существовали хоть какие-либо доказательства сговора, то они бы попали в СМИ месяцы назад. При это он отметил, что некоторые из интересующих свидетелей по делу о «российском вмешательстве» отказываются разглашать секретные сведения, однако затем предоставляют эту же информацию журналистам на условиях анонимности.