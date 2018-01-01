Северная Корея планирует отправить своих спортсменов на Олимпиаду-2018

КНДР планирует отправить свою сборную для участия в Олимпиаде 2018 года. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Соревнования пройдут в Южной Корее в городе Пхенчхане. Глава государства в своем новогоднем обращении отметил необходимость улучшения отношений со своим южным соседом.

Пхеньян пропустил последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде. Однако, КНДР до середины текущего месяца еще может отправить спортсменов. Мировое сообщество обеспокоено вопросом безопасности самих соревнований. Причиной тому стало обострение конфликта с Северной Кореей.