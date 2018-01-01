В московском ресторане в новогоднюю ночь произошел пожар

В ресторане, расположенном в центре столицы, произошло возгорание. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы.

Инцидент произошел в здании, расположенном на улице Малая Бронная. Отмечается, что все посетители и персонал ресторана были эвакуированы.

Позже огонь был потушен. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что после звонка о «минировании» в Москве проверяют 12 ресторанов. Заведения принадлежат сети «Интерресторан» и находятся в центре столицы.

Как ранее стало известно, в новогоднюю ночь при пожаре в Москве мужчина выпрыгнул с балкона на третьем этаже. В его квартире горели кухня, комната и коридор.