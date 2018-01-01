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4:34   1 Января 2018
Весь мир
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Ким Чен Ын сообщил, что ядерная кнопка лежит на его столе

Ким Чен Ын сообщил, что ядерная кнопка лежит на его столе

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка находится на его столе. Слова политика привело ЦТАК.

Северокорейский лидер обратился с гражданам страны с новогодним поздравлением. Он сообщил, что кнопка пуска ядерных ракет находится на его столе. Политик заявил, что Соединенные Штаты не могут «начать войну». Причиной этому он назвал наличие ядерного оружия у Северной Кореи.

Ранее Собвез ООН принял резолюцию, согласно которой против КНДР вводятся новый санкции. В государство огранили ввоз сырой нефти, а всех граждан страны, работающих за ее пределами, постановили выслать на родину. Документ обозначил ответную реакцию мирового сообщества на пуск баллистических ракет Пхеньяном. Последний на сегодняшний день запуск состоялся 29 ноября.

Автор: Павел Никифоров
#кндр #ким чен ын #ядерное оружие
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