Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР

В эфире Центрального телевидения КНДР северокорейский лидер заявил о завершении создания национальных ядерных сил. По информации ТАСС, об этом он рассказал во время новогоднего обращения.

Ким Чен Ын высоко оценил достижения, сделанные в прошлом году в деле развития национальной ракетной программы. Северокорейский лидер отметил важность осознания данного события в США.

Помимо этого он добавил, что КНДР вошла в финальную стадию подготовки к новому испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Лидер призвал к началу массового производства МБР в стране.

Ранее СМИ сообщили, что японское правительство приступило к обсуждению ответа на возможный вооруженный конфликт на Корейском полуострове.