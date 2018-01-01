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4:45   1 Января 2018
Весь мир
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Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР

Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР

В эфире Центрального телевидения КНДР северокорейский лидер заявил о завершении создания национальных ядерных сил. По информации ТАСС, об этом он рассказал во время новогоднего обращения.

Ким Чен Ын  высоко оценил достижения, сделанные в прошлом году в деле развития национальной ракетной программы. Северокорейский лидер отметил важность осознания данного события в США.

Помимо этого он добавил, что КНДР вошла в финальную стадию подготовки к новому испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Лидер призвал к началу массового производства МБР в стране.

Ранее СМИ сообщили, что японское правительство приступило к обсуждению ответа на возможный вооруженный конфликт на Корейском полуострове.

Автор: Олег Королев
#кндр #ким чен ын #ракеты
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