Кадыров в честь Нового года прочитал стихотворение

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал на видео новогоднее поздравление. Перед камерой он прочитал стих.

В опубликованном на странице Кадырова в Telegram видеобращении глава Чечни напомнил, что обещал на Новый год прочитать стихотворение. Он подчеркнул, что постарается в ролике выполнить обещание. Также Кадыров поздравил слушателей с Новым годом и пожелал успехов.

Ранее главный Дед Мороз России рассказал, что Кадыров попросил у него в качестве подарка «мир во всём мире». РИА «Новости» сообщало, что 24 декабря глава Чечни и Дед Мороз вместе провели праздничный вечер для детей в Грозном. В ходе мероприятия они вместе с детьми участвовали в различных играх и состязаниях.