Абэ обещал улучшить социальное обеспечение в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил граждан страны с наступившим 2018 годом. Текст сообщения опубликовала пресс-служба политика.

В своем обращении к жителям Японии министр не затронул тем о внешней политике. В том числе, Абэ промолчал о ситуации по Северной Корее. Политик заявил, что в новом году сделает все для улучшения социального обеспечения граждан страны. Он и его сторонники будут «агрессивно продвигать реформы», сообщил министр.

В сентябре текущего года заканчиваются полномочия Абэ на посту премьера. Однако, есть большая вероятность того, что его переизберут на новый срок. Во время своей прошлой предвыборной кампании политик обещал защитить границы страны от ядерного оружия.