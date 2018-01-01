МЧС отчиталось о первых часах 2018 года

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что во время время празднования Нового года чрезвычайных ситуаций не происходило. Такое заявление он сделал на совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

Пучков отметил, что дежурные смены Центров управления в кризисных ситуациях во всех субъектах России не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации или значимого чрезвычайного происшествия в первые часы нового года. Доклады касались обстановки в восьми федеральных округах, а также Москвы.

Также он сообщил, что связанные с празднованием Нового года и обеспечением безопасности туристов мероприятия ставятся в ведомстве под жесткий контроль. Пучков отметил, что органы управления и подразделения ведомства с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности.