Госдеп проверяет наличие американцев в разбившемся в Коста-Рике самолете

Внешнеполитическое ведомство США проверяет данные о том, были ли американцы на борту самолета. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель Госдепа.

Ранее президент Коста-Рики Гильермо Солис сообщил, что из 12 погибших двое были местными пилотами и десять - американскими гражданами.

Представитель Госдепа сообщил, что в ведомстве в курсе сообщений о катастрофе. В Госдепартаменте выразили соболезнования всем, кого затронула трагедия.

Как отмечается, сейчас внешнеполитическое ведомство США находится в тесном контакте с местными властями и работает вместе с ними для того, чтобы определить, были ли на борту американские граждане. Госдеп продолжает отслеживать ситуацию.