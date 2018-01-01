Полиция Берлина рассказала о случаях домогательств в новогоднюю ночь

Берлинская полиция рассказала о сексуальных домогательствах, произошедших в новогоднюю ночь. Об этом правоохранители сообщили на своей странице в Twitter.

Как отмечается, что подозреваемые в противоправных действиях были задержаны. Данных о числе задержанных и их происхождении не приводится. В сообщении подчеркивается, что полиция не потерпит подобных поступков.

Ранее сообщалось, что во время празднования Нового года на площади у Бранденбургских ворот впервые появились «зоны безопасности» для женщин. Они представляют собой координационные центры, где сотрудники будут помогать женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств.

Такой шаг власти ФРГ предприняли в связи с многочисленными нападениями во время аналогичных праздничных мероприятий в Кельне в 2016 году.