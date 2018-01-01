Оклад для российских военных увеличится в 2018 году

С начала 2018 года в России увеличится оклад для военнослужащих. Соответствующий документ был подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Согласно постановлению, оклад вырастет в 1,04 раза. Оклад повысится как для военных, служащих по контракту, так и для срочников. Документ был опубликован на Едином сайте правовой информации.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 2018 года. МРОТ в России в текущем году составит около 9,5 тысяч рублей.