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3:02   1 Января 2018
Россия
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Оклад для российских военных увеличится в 2018 году

Оклад для российских военных увеличится в 2018 году

С начала 2018 года в России увеличится оклад для военнослужащих. Соответствующий документ был подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Согласно постановлению, оклад вырастет в 1,04 раза. Оклад повысится как для военных, служащих по контракту, так и для срочников. Документ был опубликован на Едином сайте правовой информации.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 2018 года. МРОТ в России в текущем году составит около 9,5 тысяч рублей.

Автор: Павел Никифоров
#россия #военные рф #оклад военных
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