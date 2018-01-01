Глава Приднестровья уверен в продолжении сотрудничества республики с Россией

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики в новогоднем обращении выразил уверенность в продолжении сотрудничества с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вадим Красносельский отметил, что минувший год для Приднестровья был непростым и был насыщен важными решениями, событиями и достижениями, реализовывать которые помогала российская сторона. Он подчеркнул, что в Тирасполе уверены в дальнейшем сотрудничестве.

Лидер поблагодарил многонациональный приднестровский народ за работу, терпение и за то, что он не теряет надежду. Также он отметил, что будущее страны складывается из каждодневного труда каждого жителя Приднестровья.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Также он назвал отношения государств отличными.