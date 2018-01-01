На Украине повысили стаж для выхода на пенсию

Изменения вступают в силу на Украине с 1 января. Необходимый страховой стаж увеличен с 15 до 25 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изменения внедряются в рамках пенсионной реформы, которая нацелена на сокращение постоянного дефицита пенсионного фонда Украины. На ликвидацию дефицита регулярно направляются значительные средства из бюджета страны.

При этом в течение следующих десяти лет требования к страховому стажу продолжат расти на один год. Планируется, что в 2028 году минимальный стаж достигнет 35 лет.

Закон о пенсионной реформе был принят Верховной радой в начале октября минувшего года и вступил в силу 11 октября. Изменения будут происходить постепенно.