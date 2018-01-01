В новогоднюю ночь при пожаре в Москве мужчина выпрыгнул из окна

На северо-западе столицы вспыхнул пожар в квартире жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Как отмечается, в службы поступило сообщение о возгорании в доме на улице Подмосковной. Спасаясь от огня, мужчина выпрыгнул с балкона квартиры на третьем этаже и получил травмы. О тяжести травм не сообщается.

Отмечалось, что есть угроза распространения огня по деревянным перекрытиям. Горели кухня, комната и коридор. Позже поступило сообщение, что возгорание ликвидировано. Мужчина госпитализирован в больницу №36.

Ранее сообщалось о пожаре в районе Ясенево. В результате возгорания в многоэтажном доме пострадал один человек.