Порошенко поздравил с Новым годом Крым и Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом жителей Крыма и Донбасса. Обращение главы государства транслировали телеканалы страны.

Жителей Крыма, Донецка и Луганска украинский лидер назвал «братьями и сестрами» и заявил, что их «дом — Украина». В своей речи Порошенко также поздравил с праздником своих партнеров, в том числе Канаду, США и Евросоюз. В 2018 году политик обещал укрепить армию страны.

Киев до сих пор считает Крымский полуостров своей, но оккупированной территорией. Российская сторона не раз заявляла, что жители Республики Крым в полном соответствии с законами и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эта тема «закрыта окончательно».