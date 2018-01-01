Трамп раскритиковал блокировку мессенджеров в Иране на фоне протестов

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал решение иранских властей частично заблокировать доступ к интернет-сервисам на фоне протестов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что Иран якобы является «государством номер один по спонсорству терроризма», которое «ежечасно» нарушает права человека. Он заявил, что сейчас Тегеран закрыл доступ в интернет, чтобы демонстранты не могли общаться. Американский лидер отметил, что данная мера иранских властей является «нехорошей».

Ранее сообщалось, что иранские власти временно заблокировали доступ к Instagram и Telegram на фоне протестов в стране. Отмечается, что данное решение принималось для поддержания мира. Протесты против экономической политики властей проходят в ряде городов Ирана.