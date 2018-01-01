Стрелявший в полицейских в Колорадо сделал около ста выстрелов из засады

Мужчина, устроивший стрельбу в Денвере, мог устроить преднамеренную засаду для полицейских. Об этом рассказал шериф округа Дуглас Тони Спурлок.

Он рассказал, что злоумышленник ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. При этом шериф отметил, что ранее мужчине не предъявляли уголовных обвинений.

По словам Спурлока, полицейские прибыли на вызов в жилой дом. Обращение направили соседи, которые услышали подозрительный шум. Стрельба началась в помещении, куда зашли полицейские. Злоумышленник не брал заложников.

Шериф заявил, что стрелок знал, что правоохранители едут, поскольку он получил оповещение от полиции. Спурлок отметил, что в полицейских выстрелили с быстрым интервалом в несколько секунд. По его мнению, что нападение было по принципу засады.

Спурлок также сообщил, что злоумышленник выстрелил не менее сотни раз из винтовки. Ранения получили пятеро полицейских, один из них позже скончался. Также пострадали двое соседей стрелка. Злоумышленника ликвидировали. На данный момент полиция допрашивает мужчину, который жил в квартире, где произошел инцидент.