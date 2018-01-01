Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В новогоднюю ночь при пожаре в Москве мужчина выпрыгнул из окна

В новогоднюю ночь при пожаре в Москве мужчина выпрыгнул из окна

 Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка произошла в Москве
На Украине повысили стаж для выхода на пенсию

На Украине повысили стаж для выхода на пенсию

 Порошенко поздравил с Новым годом Крым и Донбасс

Порошенко поздравил с Новым годом Крым и Донбасс
Трамп поздравил мировое сообщество с Новым годом

Трамп поздравил мировое сообщество с Новым годом

 Трамп раскритиковал блокировку мессенджеров в Иране на фоне протестов

Трамп раскритиковал блокировку мессенджеров в Иране на фоне протестов
В новогоднюю ночь при пожаре в Москве мужчина выпрыгнул из окна

В новогоднюю ночь при пожаре в Москве мужчина выпрыгнул из окна

 Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка произошла в Москве
На Украине повысили стаж для выхода на пенсию

На Украине повысили стаж для выхода на пенсию

 Порошенко поздравил с Новым годом Крым и Донбасс

Порошенко поздравил с Новым годом Крым и Донбасс
Трамп поздравил мировое сообщество с Новым годом

Трамп поздравил мировое сообщество с Новым годом

 Трамп раскритиковал блокировку мессенджеров в Иране на фоне протестов

Трамп раскритиковал блокировку мессенджеров в Иране на фоне протестов
1:37   1 Января 2018
Весь мир
70

Стрелявший в полицейских в Колорадо сделал около ста выстрелов из засады

Стрелявший в полицейских в Колорадо сделал около ста выстрелов из засады

Мужчина, устроивший стрельбу в Денвере, мог устроить преднамеренную засаду для полицейских. Об этом рассказал шериф округа Дуглас Тони Спурлок.

Он рассказал, что злоумышленник ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. При этом шериф отметил, что ранее мужчине не предъявляли уголовных обвинений.

По словам Спурлока, полицейские прибыли на вызов в жилой дом. Обращение направили соседи, которые услышали подозрительный шум. Стрельба началась в помещении, куда зашли полицейские. Злоумышленник не брал заложников.

Шериф заявил, что стрелок знал, что правоохранители едут, поскольку он получил оповещение от полиции. Спурлок отметил, что в полицейских выстрелили с быстрым интервалом в несколько секунд. По его мнению, что нападение было по принципу засады.

Спурлок также сообщил, что злоумышленник выстрелил не менее сотни раз из винтовки. Ранения получили пятеро полицейских, один из них позже скончался. Также пострадали двое соседей стрелка. Злоумышленника ликвидировали. На данный момент полиция допрашивает мужчину, который жил в квартире, где произошел инцидент.

Автор: Олег Королев
#сша #стрельба #денвер #колорадо
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1163
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5652
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2731
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
380
Новости smi2.ru
Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

 Причиной смерти заслуженного артиста РФ Александра Шаврина стал рак

Причиной смерти заслуженного артиста РФ Александра Шаврина стал рак

 Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге эвакуируют

Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге эвакуируют

 После звонка о «минировании» в Москве проверяют 12 ресторанов

После звонка о «минировании» в Москве проверяют 12 ресторанов