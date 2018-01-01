МРОТ повысится в России с 2018 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Российской Федерации повысится с 1 января 2018 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, рост составит до 85% от прожиточного минимума. Минимальная зарплата в РФ станет равняться 9489 рублей.

Через год МРОТ станет расти в размере прожиточного минимума за второго полугодие. Принятие закона о повышении минимального размера оплаты труда поможет преодолеть бедность в России, отметил министр труда Максим Топилин.